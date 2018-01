Spotify compra estúdio de gravação online Soundtrap - Link - Estadão

REUTERS/Dado Ruvic Spotify compra startup sueca Soundtrap.

Nesta sexta-feira, 17, o grupo de streaming de música Spotify anunciou que comprou a startup Soundtrap, que funciona como um estúdio de gravação online. No comunicado, a empresa não revelou detalhes financeiros da aquisição, mas estima-se que o valor pago gire em torno da casa dos US$ 30 milhões, pois o valor de mercado da startup em 2016 era avaliado em US$ 25 milhões.

O Soundtrap, com sede em Estocolmo, permite que seus assinantes tenham um estúdio de música online e criem músicas em conjunto com outras pessoas em tempo real. Em uma rodada de investimentos no ano passado, a startup arrecadou US$ 6 milhões com investidores, entre eles Peter Sterky, ex-diretor financeiro do Spotify, e Andreas Carlsson, produtor sueco responsável por sucessos dos Backstreet Boys, Britney Spears e Katy Perry.

Per Emanuelsson, presidente executivo da Soundtrap, em entrevista para o jornal sueco Di Digital, comentou que achou o negócio fantástico. "Nós temos discutido essa possibilidade há um tempo", disse o executivo. De acordo com o jornal, a startup teve um volume de negócio de US$ 120 milhões no ano passado, tendo escolas como o principal grupo de clientes.

“O negócio de crescimento rápido da Soundtrap está altamente alinhado com a visão do Spotify de democratizar o ecossistema da música”, afirmou o Spotify em comunicado.

O Spotify pretende apresentar a reguladores norte-americanos sua intenção de ofertar ações no final deste ano, a fim de abrir o seu capital no primeiro ou segundo trimestre de 2018, disseram fontes ouvidas pela Reuters em setembro. Por isso, nos últimos meses, a companhia tem evitado participar de grandes aquisições. Durante o período, no entanto, o Spotify comprou várias startups pequenas, especializadas em inteligência artificial e coleta de dados, para melhorar seu algoritmo de sugestão de músicas.