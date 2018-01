Spotify diz que crescimento acelerou desde lançamento do Apple Music - Link - Estadão

O serviço de transmissão de música via streaming Spotify viu um maior ritmo de crescimento desde o lançamento do rival Apple Music em junho do ano passado, disse um executivo sênior nesta segunda-feira, 9.

O Spotify, criado em Estocolmo há dez anos, agora se gaba de possuir quase 100 milhões de usuários em mais de 59 mercados, apesar da crescente competição e, até o momento, ausência de lucros.

"É ótimo que a Apple esteja no jogo. Eles definitivamente estão elevando o perfil do streaming. É difícil construir um setor sozinho", disse Jonathan Forster, vice-presidente e um dos principais funcionários da empresa, em entrevista à Reuters.

"Desde que o Apple Music começou, temos crescido mais rápido e adicionando mais usuários do que antes".

"Seria terrível se estivéssemos apenas tomando os usuários uma da outra ou se descobríssemos que há um teto de 100 milhões de usuários - não acho que esse seja o caso", disse Forster, que retornou para Estocolmo de um festival de música e artes na Califórnia, Estados Unidos.

O Spotify tem agora 30 milhões de usuários pagantes, o que o torna o líder do mercado em streaming de música, enquanto a Apple Music divulgou possuir 13 milhões de assinantes pagantes desde seu lançamento no ano passado em mais de 100 países.

A companhia, no entanto, ainda enfrenta a competição com outras empresas do setor, como a Pandora Media e empresas mais novas como a SoundCloud e a Tidal, do produtor musical e rapper norte-americano Jay Z. Enquanto isso, o Google, da Alphabet, compete tanto com o YouTube quanto com o Google Play Music.

Forster disse que a existência de múltiplos serviços não é sustentável no longo prazo.