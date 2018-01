Spotify levanta US$ 1 bi com investidores - Link - Estadão

Reuters

O serviço de streaming de música Spotify anunciou ontem que conseguiu levantar US$ 1 bilhão com investidores. Segundo a empresa sueca, o valor será oferecido na modalidade de empréstimo conversível pelos fundos TPG e Dragoneer Investment Group, além de clientes do banco Goldman Sachs. Atualmente, o Spotify é o serviço de streaming de música mais popular do mundo, com 30 milhões de usuários ativos, sendo 11 milhões assinantes.

Em sua última rodada de investimentos, o Spotify levantou US$ 526 milhões na metade de 2015. De acordo com o jornal norte-americano The Wall Street Journal, os fundos optaram pelo empréstimo conversível para que possam converter o valor investido em ações sob condições especiais no futuro. O Spotify planeja fazer sua oferta inicial de ações (IPO) nos próximos dois anos. Outras startups, como o aplicativo de carona Uber, receberam empréstimos conversíveis nos últimos meses.

“O Spotify está bem posicionado para construir um mercado para consumidores, artistas e para a indústria de música como um todo”, disse o sócio do TPG, David Trujillo, em nota. “Esse financiamento vai oferecer recursos estratégicos para fortalecer sua posição de liderança.” /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS