O serviço de streaming de música Spotify planeja vender ações na Bolsa de Valores de Nova York a partir do dia 2 de abril, disseram fontes à agência de notícias Bloomberg. Com a captação, a empresa quer levantar US$ 1 bilhão por meio de uma oferta pública direta (DPO, na sigla em inglês).

O modelo escolhido prevê que as ações da empresa sejam listadas diretamente, uma estratégia para que a oferta das ações no mercado aberto comece mais rápido, sem um processo de "leilão" das ações, como normalmente acontece em uma oferta pública inicial (IPO). Em fevereiro, o Spotify anunciou que iria abrir capital até o fim do ano.

Segundo a Bloomberg a escolha por um modelo pouco convencional de abertura de capital fará com que executivos do Spotify passem as próximas semanas em reuniões com investidores em uma tentativa de controlar a incerteza do mercado. A empresa não confirmou as informações.

Na próxima quinta-feira, 15, a empresa irá apresentar as perspectivas de como será o mercado de música por streaming. No ano passado, o Spotify tinha 71 milhões de assinantes pagos, quase o dobro do seu principal concorrente, a Apple Music.

Situação. Criada em 2008, a empresa sueca é a maior empresa de streaming de música do mundo, com valor de mercado avaliado em US$ 19 bilhões. No ano passado, o Spotify fechou o último ano com uma receita próxima de US$ 4,99 bilhões e perdas de US$ 1,5 bilhão.