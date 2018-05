Christian Harmann/Reuters As ações da empresa serão negociadas em bolsa sob a sigla SPOT

O serviço de streaming de música Spotify registrou nesta quarta-feira, 28, seu pedido de oferta pública direta (DPO, na sigla em inglês) de ações na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa sueca, fundada em 2006, tem mais de 70 milhões de assinantes pagos e 159 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Com a ação, a empresa pretende levantar US$ 1 bilhão. As ações da empresa serão negociadas em bolsa sob a sigla SPOT.

De acordo com o site de tecnologia The Verge, as ações da empresa serão listadas diretamente, numa estratégia para que a oferta das ações no mercado aberto comece mais rápido, já que a companhia pretende levantar um grande quantia em seu DPO. Ofertas públicas diretas (DPO) são pouco comuns mesmo nos EUA e feitas, na maioria das vezes, por empresas de porte menor. O Spotify tornou-se a primeira grande companhia a protocolocar um pedido para realizar o procedimento nos últimos anos. Fundada em 2008, a empresa sueca é a maior empresa global de streaming de música, com valor de mercado avaliado em U$ 19 bilhões no ano passado.

No relatório, a empresa afirmou que fechou o ano de 2017 com receita próxima a US$ 4,99 bilhões, ao mesmo tempo em que suas perdas ficaram em cerca de US$ 1,5 bilhão. No total, a companhia disse ter 159 milhões de usuários por mês e 71 milhões de assinantes pagos em dezembro do ano passado. O número de assinantes pagos cresceu 46% em relação ao mesmo período de 2016, enquanto o número de usuários ativos subiu 29%.

Apesar do crescimento acelerado, o Spotify tem enfrentado problemas para ganhar dinheiro com sua base de usuários, já que a maior parte de sua receita é usada pela empresa para pagar direitos autorais sobre a reprodução das músicas. Por ora, a empresa ganha dinheiro apenas com a mensalidade paga pela versão premium do serviço, sem anúncios, e com a publicidade exibida aos que usam o serviço de graça.

A proximidade do DPO do Spotify começou a ficar mais evidente em janeiro, quando o Spotify contratou diversos bancos como Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co para aconselhar a empresa durante o DPO.