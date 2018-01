Startup 99 lança serviço concorrente de Uber e Cabify no Rio - Link - Estadão

A empresa brasileira de transporte urbano 99 anunciou nesta segunda-feira, 6, o lançamento de serviço com carros particulares na cidade do Rio de Janeiro, ampliando rivalidade com as estrangeiras Uber e Cabify no país.

A plataforma, criada em 2012 para o mercado de taxista, chega na cidade com o serviço de carros comuns após a 99 iniciar testes com a modalidade na cidade de São Paulo, em setembro.

"Vamos utilizar parte do investimento de mais de US$ 100 milhões que recebemos da Didi Chuxing (empresa chinesa que comprou o Uber na China), para ampliar a nossa equipe, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro", disse em comunicado à imprensa o diretor de política e comunicação da 99, Matheus Moraes.

Segundo a empresa, os serviços de táxi e motorista particular são complementares. "O táxi, por exemplo, é o meio mais rápido para quem vai da Zona Sul para a Barra, pois pode circular nos corredores de ônibus", disse Moraes.

A 99 afirma que cobra dos motoristas taxa de 16,99% sobre as corridas, "ante 25% da concorrência". A empresa diz que seu aplicativo conecta 6 milhões de smartphones a 200 mil taxistas e motoristas no Brasil.

Mercado. Em janeiro, o Uber inaugurou um centro de apoio na capital paulista, com planos de investir R$ 200 milhões e criar dois mil postos de trabalho. A unidade em São Paulo pode empregar até sete mil pessoas até o fim do ano, fornecendo apoio técnico para cerca de 9 milhões de usuários no Brasil junto com milhares de motoristas, afirmou a empresa na ocasião.