Startup brasileira LoveMondays é comprada por site americano de empregos - Link - Estadão

Startup brasileira foi fundada em 2014

Criada em 2014 para servir como um site de recomendação dos melhores (e piores) lugares para se trabalhar, a startup brasileira Love Mondays foi adquirida nesta quinta-feira, 8, pela empresa norte-americana de empregos Glassdoor.

O valor da transação não foi divulgado, mas a Glassdoor – que presta um serviço parecido nos Estados Unidos – disse que aposta que a aquisição vai ajudá-la a expandir seus serviços na América do Sul. As duas empresas continuarão com operação separada, mas a Glassdoor adicionará a seu site serviços para que multinacionais possam contratar profissionais no Brasil.

"Olhamos o mercado latino-americano com atenção há algum tempo, e o Brasil obviamente se destaca nesse sentido", disse Robert Hohman, presidente executivo da Glassdoor, que possui 11 milhões de avaliações de empregados a respeito de 580 mil empresas em 190 países diferentes.

O site foi criado em 2007 e recebeu recentemente investimento de US$ 40 milhões do Google Capital, fundo de investimentos do Google, sendo avaliado em US$ 1 bilhão. Para faturar, a Glassdoor vende às companhias um serviço premium, na qual podem ter acesso aos seus perfis, com a possibilidade de turbiná-los com melhores críticas.

O LoveMondays, por sua vez, tem números mais modestos: com 20 funcionários em São Paulo, a empresa possui avaliações de 75 mil companhias. Em 2014, a startup recebeu investimento de US$ 2 milhões de fundos de investimentos, em rodada liderada pela Kaszek Ventures. Antes disso, a empresa havia sido acelerada pela ACE – na época, ainda como AceleraTech. "Sabíamos que a LoveMondays era um hit, mas não achávamos que ia ser tão cedo", disse ao Estado Pedro Waengertner, presidente executivo da ACE.

"A reputação da Glassdoor fazem dela a parceira ideal para levar a LoveMondays ao próximo nível", informou em comunicado Luciana Caletti, presidente executiva da startup.

A empresa foi uma das principais selecionadas do programa de aceleração do Google no Brasil, o Launchpad Accelerator, mas declinou da participação no projeto por conta das negociações com a Glassdoor – as informações são do site norte-americano TechCrunch.