Startup Square quer levantar US$ 403 milhões em IPO - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Leitor de cartão desenvolvido pela Square, que produz dispositivos para pagamentos eletrônicos Leitor de cartão desenvolvido pela Square, que produz dispositivos para pagamentos eletrônicos

A startup de pagamentos eletrônicos Square anunciou ontem que pretende levantar US$ 403,7 milhões durante a oferta inicial de ações (IPO) da empresa. Segundo documento entregue pela empresa à Securities and Exchange Comission (SEC), órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada ação da empresa será vendida com valor entre US$ 11 e US$ 13.

Leia também:

Startups apostam em serviços financeiros e tiram sono de bancos

A empresa – que tem Jack Dorsey como presidente-executivo e cofundador – anunciou que pretendia fazer o IPO ao longo de 2015 a um grupo de investidores no ano passado. Na época, a expectativa da empresa era de que seu valor de mercado chegaria a US$ 6 bilhões após o IPO, com ações a US$ 15,46. Segundo o jornal The New York Times, agora, a empresa de Dorsey será avaliada em, no máximo, US$ 3,9 bilhões, o que representa um valor 25% menor que o esperado.

A alta expectativa dos executivos da Square estava relacionada ao desempenho da startup, que registrou aumento de receita nos últimos anos. Além disso, o mercado passou a ver com mais otimismo os dispositivos de pagamento móvel, principal aposta da Square. Por outro lado, o fato de Dorsey ter assumido, recentemente, o cargo de CEO do Twitter acabou reduzindo as perspectivas dos investidores em relação à startup.

No documento divulgado ontem, a empresa concordou em dar ações suplementares a alguns investidores e registrou um prejuízo maior no último ano. Ainda segundo o jornal, essas informações também podem aumentar o receio de investidores interessados na Square.

A Square foi fundada em 2009 por Dorsey, que assumiu a empresa de maneira interina após sair do Twitter. Especializada em pagamentos móveis, a Square permite que comerciantes nos Estados Unidos, Canadá e Japão recebam pagamentos por meio de um leitor de cartões, um dispositivo de plástico pequeno que se conecta à tomada de áudio de smartphones. As transações são gerenciadas por meio de um aplicativo. A empresa atraiu mais de US$ 700 milhões em investimentos desde sua fundação. Ainda não há previsão de chegada em outros países, como o Brasil.

Sem IPO. A redução do potencial valor de mercado da Square após o IPO mostra que as empresas de tecnologia estão deixando de buscar a oferta inicial de ações para levantar dinheiro. A startup é considerada um dos poucos “unicórnios” no mercado: empresas que abrem capital pela primeira vez valendo mais de US$ 1 bilhão. Com a redução no valor das ações, porém, a expectativa em relação ao IPO da Square diminuiu.

Apesar de a oferta inicial de ações já ter sido considerada uma boa estratégia para empresas de tecnologia conseguirem levantar capital, o processo se tornou mais arriscado nos últimos anos. Em 2015, apenas 12 empresas abriram capital contra quase 30 no ano anterior.