Startup Pet Anjo compra sua rival Pet Hub - Link - Estadão

A startup de serviços para animais de estimação Pet Anjo anunciou nesta terça-feira, 20, a aquisição de sua principal concorrente, a Pet Hub. Com a aquisição, que não teve o valor revelado, a startup passará a ter alcance nacional e saltará de 300 para mais de 5 mil prestadores de serviço cadastrados na plataforma. Eles realizam uma série de serviços, como banho, hospedagem e passeio de animais de estimação.

“Nós estávamos com planos de expandir o Pet Anjo para o Rio de Janeiro, mas vimos que poderíamos nos consolidar em todo o mercado brasileiro”, afirma a cofundadora e presidente executiva do Pet Anjo, Carol Rocha. “Com o Pet Hub, nós poderíamos chegar em todo o País mais rapidamente, já que eles tem um perfil de serviços muito parecido com o nosso.”

Segundo apurou o Estado, a aquisição custou menos de R$ 1 milhão, valor obtido pela Pet Anjo em sua última rodada de investimentos, realizada em junho deste ano.

Com a compra, a PetAnjo tem o desafio de manter o nível de qualidade dos prestadores de serviço que, desde o lançamento da plataforma, recebem um treinamento para atender seus "hóspedes". A empresa afirma que, apesar do salto repentino no número de anfitriões, a empresa vai manter a qualidade por meio de treinamentos online.

“Nós sempre fizemos um treinamento de primeiros-socorros”, afirma Carol. “Agora, temos um sistema para nos comunicarmos com os prestadores de serviço.”

Tradição. A Pet Hub chegou ao mercado um ano antes da Pet Anjo, se tornando a primeira empresa a oferecer serviços para animais de estimação online. No entanto, ao contrário da empresa de Carol, a Pet Hub não oferecia um treinamento para anfitriões, o que permitiu que a empresa aumentasse o número de prestadores cadastrados na base mais rapidamente.

Agora, com a aquisição, a Pet Anjo pretende crescer cerca de 50% em número de serviços prestados. “Queremos expandir os tipos de serviços e, em breve, queremos expandir para outros países da América Latina", diz Carol.