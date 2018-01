Steve Ballmer; ex-CEO da Microsoft; compra 4% das ações do Twitter - Link - Estadão

Ballmer deixou a presidência da Microsoft em fevereiro de 2014. FOTO: Reuters Ballmer deixou a presidência da Microsoft em fevereiro de 2014. FOTO: Reuters

O ex-presidente-executivo da Microsoft Steve Ballmer adquiriu uma fatia de 4% do Twitter, de acordo com seu porta-voz, tornando-o o terceiro maior acionista individual da empresa de mídia social. A notícia foi divulgada pelo próprio Ballmer em um tweet na manhã da sexta-feira, 16, elogiando as últimas ações do Twitter.

As ações adquiridas por Ballmer valem mais de US$ 800 milhões de dólares – a empresa, de acordo com a cotação da Bolsa de Valores de Nova York, vale hoje US$ 21 bilhões de dólares. Com a compra, Ballmer só perde para o cofundador Evan Williams e para o bilionário saudita Príncipe Alwaleed bin Talal em participação na empresa dentre os investidores individuais.

A transação foi muito bem recebida pelo mercado: nessa sexta-feira, 16, as ações do Twitter subiram 5,6%, chegando ao valor de US$ 31,34. Agora, o ex-presidente da Microsoft tem uma fatia maior do que a do co-fundador e presidente-executivo da companhia, Jack Dorsey, que tem uma participação de 3,2 por cento, de acordo com dados da Thomson Reuters.