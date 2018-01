Streaming ajuda indústria fonográfica dos EUA a crescer 14,6% no 1º semestre - Link - Estadão

Reuters/Dado Ruvic Spotify pode fechar acordo com Warner Music, gigante do setor de música.

A indústria norte-americana da música, a mais importante do mundo, registrou alta de 14,6% na receita na primeira metade de 2017, informou a Associação da Indústria Discográfica dos Estados Unidos (RIAA, na sigla em inglês).

O principal fator para essa evolução são as assinaturas de serviços de streaming como Spotify, Apple Music e Tidal, que chegaram a 30 milhões de usuários pagos no país.

Hoje, as receitas com serviços de streaming representam 62% do mercado norte-americano de musica. Ao todo, a indústria fonográfica norte-americana faturou US$ 2,7 bilhões no período. Outro destaque é de que as vendas físicas diminuíram 1%, diferentemente das grandes quedas de anos anteriores, graças ao renascimento do vinil (LPs).

A maior queda nas vendas foi verificada nos downloads da loja iTunes e de outros serviços, o que sinaliza a preferência dos consumidores pelo streaming.

Apesar do crescimento, a associação esclareceu que as vendas continuam abaixo dos níveis prévios à chegada da internet. O grupo também reiterou suas acusações de que o YouTube aproveita brechas legais para pagar muito pouco a artistas e gravadoras.