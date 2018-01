Subsidiária de vídeo da Baidu capta US$1,53 bilhão - Link - Estadão

REUTERS/Jason Lee iQiyi é um streaming de vídeo do Baidu que hospeda serviços gratuitos e por assinatura

A iQiyi, subsidiária de vídeo da companhia chinesa de internet Baidu, captou US$ 1,53 bilhão em novos recursos para competir com rivais no altamente concorrido setor de entretenimento online da China. O investimento foi na forma de bônus convertíveis emitidos pela iQiyi para investidores como Baidu, Hillhouse Capital, IDG Capital e Sequoia Capital, disse a Baidu em um comunicado nesta terça-feira, 21.

"A iQiyi tem sido um grande ativo e uma importante parte do ecossistema da Baidu", afirmou o presidente-executivo da Baidu, Robin Li, em um comunicado.

iQiyi é um serviço de streaming de vídeo que hospeda serviços gratuitos e por assinatura. De acordo com dados de pesquisa citados pela Baidu, o aplicativo de celular tinha 481 milhões de usuários ativos mensais em dezembro de 2016.

Os principais competidores da iQiyi no mercado incluem os serviços de vídeo da Tencent Holdings e da Youku Tudou, que foi adquirido na sua totalidade pela Alibaba Holdings em 2015.