Reuters/Stephen Lam Eddy Cue, vice-presidente de serviços da Apple

O serviço de streaming de música da Apple, o Apple Music, chegou a 38 milhões de assinantes neste mês, informou a empresa nesta segunda-feira, 13. É um crescimento de 2 milhões de usuários em apenas um mês, disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de software e serviços de internet da Apple, durante palestra no South by Southwest, festival de música, tecnologia e inovação que acontece nesta semana em Austin, no Texas.

O número da Apple se compara aos 71 milhões de assinantes que o serviço rival e líder do setor, Spotify, tinha no final de 2017. O Spotify planeja listar ações nas bolsa de valores de Nova York nas próximas semanas, identificando-se com a sigla SPOT.

Apesar de distante do Spotify, o Apple Music está em um confortável segundo lugar no mercado global de serviços de streaming. Hoje, o serviço da Amazon, o Amazon Music Unlimited, tem 16 milhões de assinantes, enquanto o Pandora, bastante popular nos Estados Unidos, possui 5,8 milhões de usuários. O Google não divulga números de assinantes do Google Play Música.

Cue disse ainda que a Apple tem hoje 8 milhões de assinantes em período de teste gratuito. É a primeira vez que a Apple divulgou o número de usuários de teste.