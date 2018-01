Symantec compra empresa de proteção de dados por US$ 2,3 bi - Link - Estadão

Reuters A Symantec é dona do antivírus Norton

A Symantec informou nesta segunda-feira, 21, que adquirirá a empresa de serviços de proteção contra roubo de identidade LifeLock por US$ 2,3 bilhões. O negócio é fruto de um acordo que a companhia espera que vá ajudar nas vendas em sua unidade de segurança cibernética Norton.

O software de segurança da Symantec geralmente vem com computadores pessoais. Como resultado, a empresa tem sofrido uma vez que os consumidores, atualmente, usam mais dispositivos móveis do que computadores tradicionais. Embora a Norton permaneça rentável, suas vendas estão caindo.

"(A Norton) tem recuado com o declínio na participação no mercado de PCs. Essa aquisição traz US$ 660 milhões em receitas para o setor de consumo e a retorna para um crescimento mais sustentável", disse o presidente-executivo da Symantec, Greg Clark.

A Reuters foi a primeira a reportar no domingo que a Symantec estava na liderança para adquirir a LifeLock.

A compra da LifeLock pela Symantec está de acordo com seus esforços para diversificaras suas ofertas. Em agosto, comprou a Blue Coat, que ajuda as empresas a manter a segurança pela internet, em um acordo de US$ 4,65 bilhões.

LifeLock. Com sede no Arizona, nos Estados Unidos, a LifeLock oferece serviços de monitoramente de novas aberturas de contas e aplicações relacionadas ao crédito, a fim de alertar os consumidores sobre eventual uso não autorizado de sua identidade. A empresa também trabalha com agências governamentais, comerciantes e credores para remediar o impacto do roubo de identidade.

Fran Rosch, vice-presidente executivo da unidade de negócios Norton, disse que a Symantec já fez anteriormente trabalhos com segurança de identidade, mas que nunca chegou perto dos 4,4 milhões de membros da LifeLock. "Nós tivemos de alargar a nossa proposta. Ela é essencial para voltarmos a crescer", disse Rosch.

A Symantec ainda disse que o acordo com a LifeLock não deverá ter um impacto significativo sobre seus resultados financeiros no próximo ano, e reafirmou a sua orientação para o ano fiscal de 2017 e 2018.