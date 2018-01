Taiwan quer tirar o Uber das lojas de apps - Link - Estadão

Reuters Uber deverá ser bloqueado em todo o país asiático

O governo de Taiwan vai pedir à Apple e ao Google que removam o app Uber das lojas de aplicativos dos sistemas operacionais iOS e Android.

A decisão ocorre depois que o Uber decidiu se manter como uma empresa de internet – e não como uma companhia de transportes – na ilha. Para as autoridades locais, a definição é equivocada e faz com que o Uber esteja em situação irregular com o Fisco local.

Em comunicado oficial, a empresa disse que cumpre com as regulamentações do país. “O Uber não faz o que disse que iria fazer, então estamos buscando caminhos alternativos”, disse Liang Guo-guo, porta-voz do Diretório Geral de Rodovias de Taiwan, responsável pelo assunto.

Liang disse que a solicitação incluiria a remoção do aplicativo de entrega de comida UberEATS, que o Uber lançou em Taiwan na terça-feira, 15, como parte de seu esforço para se expandir além do principal negócio de transporte ao redor do mundo.