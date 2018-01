Telebrás adia lançamento de satélite geoestacionário - Link - Estadão

André Dusek/Estadão A Telebrás adiou o lançamento do satélite após greve geral na Guiana Francesa

A Telebrás, operadora de infraestrutura de internet do governo federal, adiou novamente nesta quinta-feira, 23, o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Por conta da greve geral que atinge a Guiana Francesa, de onde o equipamento seria lançado, a empresa lançadora de satélites Arianespace decidiu adiar o envio do satélite para o espaço sem uma data definida para retorno das atividades.

Anteriormente, o lançamento estava programado para terça-feira, 21. No entanto, com a impossibilidade de transportar os equipamentos à base de lançamentos, a Arianespace decidiu adiar para quarta-feira, 22. Agora, após novo adiamento, a empresa decidiu adiar o envio do equipamento sem uma nova data de lançamento.

"Cumprindo disposições legais, a Telebrás comunica que, em decorrência da continuidade do movimento social na Guiana Francesa, de onde será lançado o SGDC, a Arianespace decidiu adiar o lançamento. Confirmada nova data de lançamento pela Arianespace, a Telebras informará a sociedade, seus acionistas e o mercado", disse a empresa por meio de nota.

Conexão. Este é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar. Adquirido pela Telebras, o equipamento será utilizado para comunicações estratégicas do governo e para ampliar a oferta de banda larga no país, especialmente em áreas remotas.

O satélite será lançado a partir do Centro Espacial de Kourou, na Guiana, e ficará posicionado a 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico.