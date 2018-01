Com recorde de entregas, Tesla chega a maior valor de mercado na história - Link - Estadão

Reuters Motorista usava carro semi-automático da Tesla, mas não obedecia aos avisos para colocar as mãos no volante.

A fabricante de carros elétricos Tesla bateu dois recordes históricos nos últimos dias: no domingo, 2, a empresa divulgou que, pela primeira vez na história, conseguiu entregar 25 mil carros em um só trimestre. Ao todo, foram 25,418 veículos entregues entre janeiro e março de 2017, crescendo 69% na comparação com o trimestre anterior.

A boa notícia animou os investidores, levando as ações da empresa a se valorizarem 7,2% no pregão desta segunda-feira, 3. Com a alta, a Tesla chegou a um recorde histórico em seu valor de mercado: US$ 48,63 bilhões, acima dos US$ 45 bilhões que vale a Ford, e perto dos US$ 51 bilhões de valor de mercado da tradicional General Motors. Desde o início do ano, as ações da empresa já subiram mais de 30%.

A empresa disse que entregou 13.450 unidades do sedã Model S e 11.550 unidades do utilitário esportivo Model X. "Essa marca mostra que eles estão cuidando melhor de sua produção", disse Ivan Feinseth, analista da Tigress Financial Partners. A expectativa da empresa é manter o ritmo de entregas no segundo semestre, chegando a 50 mil unidades neste primeiro semestre.

No trimestre anterior, a empresa experimentou uma queda de 9,4% em suas entregas, após interromper a produção por conta de uma falha no seu sistema de piloto automático, que gerou a morte de um motorista no final do ano passado.

Movimentação. As últimas semanas tem sido movimentadas para a Tesla: na semana passada, a chinesa Tencent comprou uma participação de 5% na companhia, por US$ 1,78 bilhões, aumentando o bolso da empresa para investir na produção do Model 3, seu carro popular que será crucial para a empresa.

Isso porque o Model 3, vendido a US$ cerca de 30 mil, pode representar o ganho de escala que fará a empresa se tornar sustentável e popularizar os carros elétricos nos Estados Unidos. A expectativa é que o Model 3 seja vendido até o final do ano nos Estados Unidos – o veículo recebeu mais de 370 mil pedidos de reserva quando teve sua pré-venda liberada no mercado, no ano passado.