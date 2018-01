Tesla levanta US$ 1,2 bilhão em nova oferta de ações - Link - Estadão

REUTERS/Danny Moloshok Elon Musk, presidente executivo da Tesla Motors e da SpaceX

A Tesla, fabricante de carros elétricos do sul-africano Elon Musk, disse nesta sexta-feira, 17, que conseguiu levantar US$ 1,2 bilhão em uma nova oferta de ações feita nesta semana. Os recursos, que serão utilizados na pré-produção do Model 3, novo veículo da empresa, são 20% maiores do que a empresa tinha originalmente planejado arrecadar.

Segundo a empresa, 1,3 milhões de ações ordinárias foram vendidas a US$ 262 cada, levantando US$ 350 milhões. Além disso, a empresa conseguiu mais US$ 850 milhões com a venda de notas conversíveis, com a validade de 2022. A meta inicial da empresa era arrecadar US$ 250 milhões e US$ 750 milhões, respectivamente.

A rodada de captação de capital da Tesla era esperada desde o final de 2016 – no início de fevereiro, Elon Musk disse que a empresa estava chegando "perto do limite" em sua necessidade de caixa.

Segundo Musk, a rodada vai ajudar a empresa a reduzir os riscos na produção do Model 3, um sedã que vai custar US$ 35 mil e é a primeira iniciativa da empresa no mercado de veículos populares. Se for bem sucedido, o Model 3 pode levar a Tesla a um ganho de escala e lucratividade sem precedentes na história da empresa.

A Tesla disse ainda que Musk, principal acionista da companhia, com 21% de suas ações, comprou cerca de 95 mil ações ordinárias, por US$ 25 milhões. Ao todo, as 1,3 milhões de ações ordinárias vendidas pela empresa representam 0,8% de toda a companhia.