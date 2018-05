Rebecca Cook/Reuters Elon Musk é CEO da Tesla e do SpaceX

A montadora americana de carros elétricos Tesla perdeu quase US$ 3 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira, 3, um dia após a divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre de 2018. As ações operaram em queda de até 7% durante a manhã e fecharam o dia em queda de 5,55%, sendo negociadas a US$ 284,45. A empresa fechou o dia avaliada em cerca de US$ 48 bilhões.

O desempenho negativo na bolsa de valores Nasdaq é um reflexo do "climão" durante a conferência de resultados da companhia, realizada ontem após a divulgação do balanço. Na ocasião, o fundador e presidente executivo da Tesla, Elon Musk, preferiu não responder perguntas de analistas sobre a expectativa de lucro da empresa para o Model 3, novo carro da companhia. Além disso, Musk chegou a dizer que algumas das perguntas eram "chatas".

Musk também disse aos investidores que fechará uma fábrica por dez dias em Fremont, na Califórnia, para corrigir a linha de montagem automatizada do Model 3. A empresa vem enfrentando diversos problemas na produção do carro. No ano passado, a Tesla comprometeu-se a produzir 5 mil veículos por semana até junho de 2018.

A Tesla registrou sua pior perda trimestral nesta quarta-feira, 2, e informou que encerraria a produção por cerca de 10 dias durante o segundo trimestre, incluindo sua parada mais recente em abril. A companhia teve US$ 709,6 milhões de prejuízo líquido no período, em comparação com um prejuízo de US$ 330,3 milhões, um ano antes.

Balanço. A Tesla fechou o trimestre com US$ 3,2 bilhões em caixa depois de gastar US$ 655,7 milhões durante o período. A empresa produziu 2.270 Model 3 por semana na última semana de abril, acima dos 2.250 na segunda semana o mês. A receita aumentou apenas 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,74 bilhões.

A montadora, que há dois anos prometeu construir 500 mil veículos anualmente em 2018, atraiu legiões de fãs por sua tecnologia e design avançados. Mas a empresa cometeu erros na produção do Model 3, cujos efeitos agora são sentidos. Por isso, a empresa enfrenta uma grande pressão para mostrar que pode lucrar com seu primeiro modelo popular.