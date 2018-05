Lucy Nicholson/Reuters Tesla registrou sua pior perda trimestral ao registra US$ 709,6 milhões de prejuízo líquido

A Tesla registrou sua pior perda trimestral nesta quarta-feira, 2, e informou que encerraria a produção por cerca de 10 dias durante o segundo trimestre, incluindo sua parada mais recente em abril. A companhia teve US$ 709,6 milhões de prejuízo líquido no período, em comparação com um prejuízo de US$ 330,3 milhões, um ano antes.

Esse desligamento temporário ressalta como as correções da linha de montagem ainda precisam ser feitas para atingir a meta de cinco mil veículos Modelo 3 da Tesla por semana até o final de junho. A empresa informou ainda que seus gastos foram reduzidos e que a empresa gastaria menos de US$ 3 bilhões em investimentos em 2018, abaixo do total de US$ 3,4 bilhões em 2017.

A companhia informou que encerrou o trimestre com US $ 3,2 bilhões em caixa depois de gastar US $ 655,7 milhões em despesas de capital trimestrais. Foram produzidos 2.270 modelos 3 por semana na última semana de abril, acima dos 2.250 na segunda semana o mês. A receita automotiva aumentou apenas 1% em relação ao trimestre anterior, para US $ 2,74 bilhões.

Pressão. A montadora, que há dois anos prometeu construir 500 mil veículos anualmente em 2018, atraiu legiões de fãs por sua tecnologia e design avançados. Mas a empresa levou seu modelo 3 para o mercado, cometendo erros na produção cujos efeitos agora são sentidos.

A Tesla enfrenta um momento crucial em seus 15 anos de história, com a empresa sob pressão para mostrar que pode construir de forma eficiente e lucrativa seu primeiro veículo com grande volume.

Por duas vezes no mês passado, Musk disse que a Tesla não precisará de um aumento de capital em 2018, devido à lucratividade e fluxo de caixa positivo no terceiro ou quarto trimestres.