Tesla pode começar produção de carros na China em dois anos - Link - Estadão

REUTERS

A Tesla Motors pode começar a produzir carros na China em dois anos, segundo o presidente executivo, Elon Musk. A produção local do automóvel, de acordo com ele, poderá reduzir os preços de venda no país asiático em um terço, alavancando as vendas no país, que estão sofrendo queda nos últimos meses.

As negociações da Tesla com as autoridades da China sobre a produção no país têm sido bastante encorajadoras e é provável que a empresa coopere com uma parceira local, disse Musk. As informações foram obtidas em transcrições de declarações feitas na quinta-feira, 22, e que foram fornecidas pela empresa.

A montadora sediada na Califórnia tem enfrentado fracas vendas na China, levando a cortes de postos de trabalho neste ano. De acordo com a mídia chinesa, os 600 funcionários da Tesla sofreram um corte de pessoal de 30%.

A empresa, que não divulga regularmente dados sobre vendas na China, disse em um comunicado na sexta-feira, 23, que havia comercializado mais de 3 mil veículos Model S no país de janeiro a setembro.

Musk também disse que a Tesla já está trabalhando com a companhia de internet chinesa Baidu para navegações por GPS e direção automatizada.

/REUTERS