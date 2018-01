Tesla quer levantar US$ 1,5 bilhão para acelerar produção do Model 3 - Link - Estadão

Tesla O dono do primeiro Tesla Model 3 é o próprio Elon Musk, que ganhou o automóvel do amigo Ira Ehrenpreis

A Tesla disse nesta segunda-feira, 7, que pretende levantar cerca de US$ 1,5 bilhão com uma oferta de bônus. A meta da montadora dos Estados Unidos é acelerar a produção do seu mais novo sedã elétrico, o Model 3, lançado no final de junho nos Estados Unidos.

A oferta de dívida acontece no momento em que a Tesla recebe milhares de reservas antecipadas para o Model 3 – segundo a empresa, a média é de 1,8 mil novos pedidos por dia desde o lançamento do carro, no final de julho.

A Tesla, de Elon Musk, conta com o Model 3, seu carro mais barato (US$ 35 mil), para se tornar uma fabricante de automóveis elétricos lucrativa e de grande porte.

No evento de lançamento, Musk disse que a empresa enfrentaria "pelo menos seis meses de inferno de produção", conforme aumenta a fabricação do Model 3.

Por enquanto, a Tesla produziu apenas 50 unidades do Model 3, sendo que 30 delas são para realizar testes internos de segurança. A empresa de Musk, no entanto, já contabiliza uma lista de espera com mais de 500 mil pessoas, que devem receber o automóvel até 2018.

De acordo com Musk, o objetivo é produzir mais 100 unidades do Model 3 em agosto e outras 1,5 mil em setembro. O objetivo, segundo o bilionário, é alcançar cerca de 5 mil unidades semanais neste ano e 10 mil em 2018, zerando a atual fila de espera de 500 mil pessoas.

7 apostas do visionário Elon Musk











Foto: Stephen Lam/Reuters Gênio, playboy, bilionário, filantropo e inconstante. O empreendedor sul-africano Elon Musk, dono das empresas Tesla e SpaceX, não é herói dos quadrinhos, mas chega perto de ser o Tony Stark da vida real. Dono de uma fortuna avaliada em mais de US$ 13,3 bilhões, Musk tem ambições que vão até a Lua. Veja as principais a seguir. Foto: Beck Diefenbach/Reuters A Tesla já produz o Model S e o Model X, dois carros movidos a eletricidade e com direção parcialmente autônoma, que permite que os motoristas tirem as mãos do volantes em estradas e vias de alta velocidade Foto: Gene Blevins/Reuters ‘Menina dos olhos’ de Musk, a startup de exploração espacial SpaceX faz testes com foguetes reutilizáveis e assinou acordo de US$ 1,6 bilhão com a Nasa para levar suprimentos para a Estação Espacial Internacional Foto: Michael Nagle/Bloomberg Comprada pela Tesla no final de 2016, é a principal empresa de instalação de painéis solares nos EUA. Para Musk, será a companhia que deverá comandar a revolução do uso de energia solar nos automóveis Foto: Ilustração: Farrel/Estadão O magnata espera que, dentro de dez anos, a maioria dos carros produzidos pela indústria automotiva tenha direção totalmente autônoma em quaisquer tipos de terrenos ou velocidades Foto: Ilustração: Farrel/Estadão Um dos principais objetivos de Musk com a SpaceX é levar turistas para uma viagem ao redor da Lua. Segundo ele, duas pessoas já compraram passagens para o primeiro passeio, em 2018 Foto: Ilustração: Farrel/Estadão O plano mais audacioso de Musk é colonizar Marte até 2025, tornando o planeta uma alternativa à Terra. Ele quer criar uma colônia para levar pessoas que queiram construir sua vida lá Foto: Ilustração: Farrel/Estadão Musk desenvolveu o conceito do Hyperloop, um túnel que transporta as pessoas por meio de cápsulas à vácuo. Para Musk, ele será duas vezes mais rápido e dez vezes mais barato do que o atual trem-bala

O carro chama a atenção não apenas por ser mais acessível que outros modelos, mas por manter recursos considerados “premium” mesmo numa categoria abaixo dos outros veículos da Tesla, vendidos a partir de US$ 80 mil (R$ 250 mil, em conversão direta).

O Model 3 possui sistema elétrico – com autonomia entre 350 km e 500 km – e condução semiautônoma. Ou seja: o novo carro da empresa dirige sozinho em estradas e rodovias, precisando da intervenção do motorista apenas quando necessário.

A Tesla ainda não informou quando pretende lançar o carro popular em outros territórios onde já atua, mas o objetivo é expandir a produção do Model 3 o quanto antes.

A Tesla tinha mais de US$ 3 bilhões em caixa no fim do trimestre encerrado em junho, em comparação com US$ 4 bilhões no final do trimestre anterior e US$ 3,25 bilhões um ano antes.