Tesla recebe primeiros pedidos de caminhão elétrico Semi - Link - Estadão

REUTERS/Alexandria Sage O Tesla Semi é um caminhão elétrico capaz de se dirigir sozinho em parte das longas viagens pelas estradas norte-americanas.

A DHL e a Fortigo Freight Services, uma das principais empresas de frotas do Canadá, anunciaram na terça-feira, 28, que já fizeram pedidos de pré-venda do Tesla Semi, caminhão elétrico e semiautônomo revelado pela empresa de Elon Musk no início deste mês. Previstos para serem lançados em 2019, os veículos serão usados pelas empresas para testes.

Além disso, a operadora de frotas J. B. Hunt e o Wal-Mart também anunciaram pedidos para a companhia de Elon Musk. O Tesla Semi é o próximo passo da empresa para criar uma economia menos dependente do petróleo, com carros elétricos, tetos solares e armazenamento de energia.

A DHL pediu ao menos 10 caminhões para testar ao redor de instalações voltadas para seus clientes nas maiores cidades dos Estados Unidos. "Os caminhões serão usados para entregas de mesmo dia, e passarão por testes de eficiência de combustível", disse a empresa.

Procurada pela Reuters, a Tesla disse que não vai divulgar um total de encomendas que recebeu pelo caminhão.

A quantidade de encomendas, por enquanto, ainda reflete a incerteza sobre o mercado de veículos comerciais elétricos. A autonomia de 800 km entre recargas do Tesla Semi equivale a metade da autonomia de um caminhão de diesel comum. Além disso, o custo e o peso das baterias elétricas pode adicionar custo para operadores de frotas, acostumados a pagar preço por distãncias determinadas.

A Tesla, no entanto, não está sozinha nesse mercado. Daimler, Navistar, Volkswagen e até mesmo o Uber tem testado iniciativas em caminhões elétricos e autônomos, que podem mudar o mercado na próxima década.