Teste da Apple dá pistas sobre programa com carro autônomo - Link - Estadão

REUTERS/Yuya Shino A Apple vai começar a cobrar por seus serviços virtuais em reais no Brasil.

Cada vez fica mais evidente o interesse da Apple na tecnologia de carros sem motoristas. De acordo com documentos revelados nesta segunda-feira, 24, e apresentados no início do mês, a empresa está buscando a aprovação de reguladores da Califórnia, nos Estados Unidos, para treinar operadores de carros autônomos.

O estado da Califórnia liberou 41 páginas de documentos de aplicativos da Apple para a Reuters que dão pistas sobre o plano secreto da empresa em desenvolver veículos sem motoristas, nunca reconhecido abertamente.

A empresa recebeu licença para testar carros autônomos em abril pelo departamento de Califórnia de veículos motorizados, mas nunca confirmou seus planos no setor.

A Apple junta-se a uma longa lista de fabricantes de automóveis, startups e rivais tecnológicas que estão testando carros em estradas americanas, como Google, Volkswagen e Uber.

Procurada pela Reuters, a Apple não comentou seu interesse em desenvolver carros sem motoristas.