Tiger Global faz investimento de US$ 1 bilhão na Apple - Link - Estadão

REUTERS

O fundo de investimentos Tiger Global confirmou nesta terça-feira, 16, que adquiriu 10,6 milhões de ações da Apple. A transação ocorreu no quarto semestre de 2014 e de acordo com o site Business Insider, a compra realizada pela investidora norte-americana equivale a US$ 1,1 bilhão.

Leia também:

Presidente da Apple se opõe a ordem judicial para desbloquear iPhone

Com poucas inovações, Apple vive encruzilhada

Apesar do ânimo da Tiger Global, as ações da Apple caíram em 2015 — cerca de 8% em comparação com o ano de 2014. A empresa é, atualmente, a quarta maior do mundo em participação acionária.

A compra, que ocorreu em 31 de dezembro de 2015, precedeu uma das maiores quedas da empresa, fazendo investidores recuarem após os dados.

Dentre as outras apostas realizadas pela investidora, estão a Amazon, com US$ 3,2 milhões em ações e Netflix, com quase US$ 18 milhões em ações.

As informações sobre a compra milionária de ações pela Tiger Global foi revelada apenas agora, quando o fundo é obrigado a ter que revelar suas compras do trimestre anterior.