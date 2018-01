TIM deixa de cobrar tarifa diferente para chamadas para outras operadoras - Link - Estadão

AE

Matheus Mans

Bruno Capelas

A TIM anunciou nesta sexta-feira, 30, que seus usuários poderão fazer chamadas para outras operadoras pelo custo de uma ligação para a própria TIM. A mudança, que afeta todos os planos da empresa, busca incentivar os consumidores que utilizam vários chips por celular a migrarem apenas para a TIM.

“O valor médio de uma ligação entre usuários de operadoras diferentes é de R$ 1,50, quarenta vezes mais caro que uma chamada entre números da mesma operadora”, comentou o diretor de marketing da TIM, Rogerio Takayanagi, em comunicado à imprensa. “Será uma experiência melhor, sem ter o inconveniente de precisar manter mais de um chip. Não será preciso se preocupar em gravar o nome de parentes e amigos na agenda do celular com o ‘sobrenome’ da operadora a qual pertence a linha.”

Para clientes de linhas pré-pago, os benefícios poderão ser notados. “No pré-pago, o cliente gasta com cada uma das operadoras. Se a gente somar tudo que ele gasta e ele concentrar os gastos em uma só operadora, o usuário vai poder economizar se ficar só com a TIM”, comenta diretor de marketing para usuários móveis da TIM, Carlos Roseiro, ao Estado. “Ao mesmo tempo, ele ganha mais dinheiro com a gente.”

Além disso, a companhia passará a oferecer planos de internet ainda mais robustos, visando atender a demanda de clientes que usam cada vez mais o pacote de dados.

Mudou tudo. Todos os planos, então, possuem alguma mudança. No plano pré-pago, a partir de R$ 7 por sete dias, os clientes terão 100 minutos em chamadas para qualquer número do Brasil, 150 MB de internet e SMS ilimitado. Já nos planos Controle é possível contratar, por exemplo, 1GB de internet e envio de mensagens no WhatsApp sem desconto da franquia, 500 minutos para qualquer operadora e 500 SMS por R$ 50 mensais. As ligações recebidas fora do estado de origem deixam de ser cobradas. O usuário também recebe R$ 5 em créditos para continuar usando o celular mesmo que a franquia acabe.

Os clientes dos planos pós-pagos passam a ter uma franquia de voz de 1000 minutos para qualquer operadora em ligações locais e DDD (com o código 41). A oferta mais acessível traz, além do pacote de minutos, 2GB de dados, compartilhamento grátis da internet com até mais três números da TIM e SMS ilimitado por R$ 99. As ligações recebidas fora do estado de origem também estão incluídas no plano pós-pago.