TIM Hoje, a TIM ocupa o segundo lugar no mercado geral de telefonia móvel no Brasil, com 61 milhões de linhas

A operadora TIM anuncia nesta sexta-feira, 13, o lançamento de novos planos de banda larga fixa, como parte da reformulação de sua nova estratégia. Segundo a empresa, mais de 170 bairros em cinco cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo as capitais, vão receber planos de fibra óptica até o final do ano – hoje, são 17.

As velocidades dos planos, por sua vez, variam entre 100 Mbps (megabits por segundo) e 2 Gbps (gigabits por segundo). "Já temos cerca de 200 mil domicílios cobertos com fibra", diz Fabiano Ferreira, diretor de soluções para a área residencial da TIM Brasil. "Os clientes já podem adquirir as novas velocidades." Além disso, a empresa seguirá vendendo planos mais simples, com velocidades de 40 Mbps e 60 Mbps por segundo.

Outra novidade é que os planos virão ainda com telefonia fixa – por meio da tecnologia VoIP (voz sobre conexão de internet) – e conteúdo de vídeo por demanda, a partir de parcerias com serviços como Esporte Interativo, Cartoon Network, Fox e Looke.

Cada faixa de velocidades terá serviços específicos gratuitamente – a oferta de 150 Mbps, por exemplo, terá além da conectividade, os serviços de streaming de Fox, EI e Carton Network por R$ 120 ao mês. "Às vezes, o cliente não quer assinar um pacote tão alto de TV por assinatura, mas continua buscando bons conteúdos", diz Ferreira. A TIM diz ainda que o cliente que desejar pode adquirir os serviços de streaming separadamente, mesmo que não estejam em seu pacote.