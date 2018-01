TIM vai oferecer banda larga móvel em 400 cidades até o final do ano - Link - Estadão

Fabio Motta

A TIM anunciou que vai oferecer banda larga móvel 4G em 400 cidades brasileiras até o final de 2015. Atualmente, a empresa atende 265 municípios brasileiros e lidera a expansão em número de cidades atendidas – a Claro, porém, é a operadora que atende a maior parte da população com 4G (46,5% do total). O anúncio foi realizado durante a Futurecom 2015, evento de tecnologia e telecomunicações que acontece em São Paulo até quinta-feira, 29.

O número de cidades atendidas pela rede 4G da TIM era de apenas 45 cidades no final de 2014. A previsão da operadora é de que, em dezembro, a rede atinja 58% da população urbana do Brasil ou cerca de 100 milhões de pessoas. Entre os próximos municípios atendidos estarão Criciúma (SC), Olinda (PE), Indaiatuba (SP) e Ipatinga (MG). Segundo a TIM, o Estado de São Paulo terá 117 cidades atendidas até o final do ano.

Para expandir a rede 4G, a TIM anunciou que vai investir R$ 14 bilhões entre 2015 e 2017, R$ 3 bilhões a mais que no triênio anterior. Segundo a operadora, 90% do valor será investido na infraestrutura de rede, com atenção para a expansão e melhoria de qualidade das redes 3G e 4G. Em 2014, a TIM investiu R$ 2,85 bilhões para adquirir um pedaço da frequência de 700 MHz, que hoje é usada pela TV analógica, e que poderá ser usado para expandir o serviço de banda larga móvel nos próximos anos.

De acordo com a TIM, a estratégia da empresa é utilizar também a faixa dos 1.800 MHz, atualmente utilizada pela rede 2G, para oferecer 4G. Embora essa frequência seja utilizada por operadoras para 4G no exterior, no Brasil ela ainda é bastante utilizada para atender quem ainda não tem um celular 3G. “Poderemos usar o mesmo espectro, o mesmo equipamento e as mesmas antenas. Ao longo do tempo, o 4G vai tomar todo o espaço do 2G”, disse Leonardo Capdeville, diretor técnico da empresa.

Qualidade. Segundo Capdeville, os investimentos na ampliação da área de cobertura da TIM também vão impactar a qualidade da rede 3G/4G, muito criticada pelos clientes da empresa. Ele afirma a operadora deu um “salto” na capacidade de rede em 2015: entre 2011 e 2014, a empresa instalou cerca de 700 antenas, enquanto só em 2015 mais de 1.800 antenas serão instaladas.