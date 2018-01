Time Warner e Snapchat fecham acordo de US$ 100 milhões - Link - Estadão

Katy Winn/Invision/AP A apresentadora e atriz Ellen DeGeneres

A Time Warner e a Snap, dona do aplicativo Snapchat anunciaram nesta segunda-feira, 19, uma parceria de US$ 100 milhões para os próximos dois anos. No acordo, a Time Warner se compromete a criar programas especiais para o aplicativo de mensagens efêmeras – de acordo com o jornal norte-americano The Wall Street Journal, as atrações podem incluir nomes como a apresentadora e atriz Ellen DeGeneres e a comediante Samantha Bee.

Segundo o Snapchat, o número de programas – que podem ser dramas ou comédias – vão variar de um a três por dia até o final deste ano. Os programas poderão receber anunciantes – e a receita será dividida ao meio pelas duas empresas. Normalmente, o Snapchat recebe 30% do valor arrecadado com anúncios de seus produtores de conteúdo.

Além disso, empresas do grupo Time Warner, como HBO, Turner e Warner Bros. se comprometeram a fazer anúncios no Snapchat nos próximos dois anos.

"Essa parceria é outro passo animador enquanto nós continuamos aumentando nossa oferta de gêneros, incluindo dramas, comédias, notícias, documentários e muito além", disse Nick Bell, vice-presidente de conteúdo da Snap, em um comunicado à imprensa.

Após o anúncio, as ações da Snap subiram 3% nesta segunda-feira, batendo a marca de US$ 18. As ações da Snap tem enfrentado queda desde sua abertura de capital, em março, quando a empresa chegou a ser cotada em US$ 27 por ação.