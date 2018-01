Toshiba e Fujitsu podem fundir unidades de PCs - Link - Estadão

Reuters

As duas empresas respondem por apenas 6% das vendas globais de computadores As duas empresas respondem por apenas 6% das vendas globais de computadores

As empresas Toshiba e Fujitsu estão considerando a proposta de fundir suas unidades de computadores pessoais, disseram fontes próximas ao tema, à medida que os conglomerados de eletrônicos japoneses buscam se afastar de negócios deficitários.

Leia também:

Nokia se reinventa outra vez com aquisição da Alcatel-Lucent

Como o fraco desempenho da Dell pode afetar seu acordo de US$ 67 bilhões com a EMC

As conversas estão em estágio inicial e não está claro se um acordo será alcançado, de acordo com as fontes, que não quiseram ser identificadas pois não estavam autorizadas a falar sobre o assunto.

O crescimento de tablets e outros aparelhos, assim como a forte competição, derrubaram o mercado japonês de computadores. Ao mesmo tempo, a Toshiba está sob pressão para se reestruturar após um escândalo contábil de US$ 1,3 bilhão, enquanto a Fujitsu perdeu a lucratividade em PCs diante do iene mais fraco que aumentou o custo de componentes importados.

A combinação das unidades criaria uma companhia com cerca de 1,2 trilhão de ienes (US$ 9,8 bilhões) de faturamento. Se efetivada, proporcionaria maiores economias de escala que ajudariam a reduzir custos. Mas analistas veem como baixa a possibilidade de um retorno ao patamar de vendas anterior, já que as duas empresas respondem por apenas 6% das vendas globais de computadores.

A Fujitsu disse em comunicado que está buscando opções para sua unidade de PCs depois dos planos anunciados este ano de separar o negócio. A Toshiba disse que busca várias alternativas para melhorar suas operações.

/REUTERS