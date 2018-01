Toshiba vai cortar 5% das vagas globais - Link - Estadão

A Toshiba anunciou ontem que vai cortar 5% de sua força de trabalho global, depois de registrar prejuízo recorde em 2015 e passar uma temporada marcada por um escândalo contábil avaliado em US$ 1,3 bilhão.

De acordo com balanço divulgado pela empresa, as perdas da companhia ficarão em US$ 4,53 bilhões em 2015. Além disso, mais de 6,8 mil empregos serão cortados nos próximos meses – na conta total de 2015, mais de 10 mil vagas serão encerradas, incluindo cortes já anunciados e programas de demissão voluntária.

A empresa decidiu ainda vender sua fábrica de montagem de TVs na Indonésia, deixando a produção de TVs para o mercado internacional.

“Ao implementar este plano, queremos ganhar a confiança de nossos acionistas e transformar nossa empresa em um negócio robusto” disse o presidente executivo da empresa, Masashi Muromachi, em uma coletiva de imprensa local.

Retomada.

Para analistas, há dúvidas se a empresa de mais de 140 anos conseguirá retomar seu rumo daqui para frente. Em 2015, a Toshiba decidiu focar seus negócios no desenvolvimento de chips e no setor nuclear, mas ambos os segmentos vêm enfrentando problemas.

Apesar de ser bastante lucrativo e de liderar o mercado de memórias flash com a SanDisk e a Samsung, o setor de semicondutores da Toshiba tem visto a margem de lucro cair, à medida que as vendas de smartphones também estão em queda em todo mundo.

“A Toshiba disse que vai focar seus negócios na área de chips e semicondutores, mas vai levar tempo até os lucros voltarem a crescer”, diz o analista Hideki Yasuda, do Ace Research Institute.

O outro foco da empresa (o setor de energia nuclear), por sua vez, tem tido problemas para receber investimentos após o acidente na usina japonesa de Fukushima, em 2011. Outra questão que afeta a companhia é a rivalidade da Westinghouse – sua subsidiária americana na área nuclear – com empresas chinesas e russas, que hoje oferecem reatores a preços mais competitivos para o mercado.

Além disso, a empresa também tem lidado com uma questão fiscal problemática: em abril, a Toshiba revelou que havia divulgado lucros acima da realidade desde março de 2009. Após a notícia, as ações da empresa caíram cerca de 40%. / REUTERS