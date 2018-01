Travis Kalanick diz que processo de investidores é ataque 'pessoal e público' - Link - Estadão

Julie Glassberg/NYT Travis Kalanick, o ex-presidente executivo do Uber, sabia do pagamento de US$ 100 mil a hackers

O ex-presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira, 17, sobre o processo judicial movido pela Benchmark Company, fundo de capital de risco que foi um dos primeiros investidores da empresa de caronas pagas. Para Kalanick, o processo, apresentado na semana passada, é um ataque "público e pessoal" sem mérito, de acordo com documentos apresentados ao tribunal na noite de quinta-feira.

A empresa de capital de risco Benchmark Capital, que diz ter 13% do Uber e controlar 20% do poder de voto, entrou com um processo na semana passada contra o ex-presidente-executivo da empresa Travis Kalanick para forçá-lo a deixar o conselho de administração, onde ele ainda tem um assento e revogar o poder que ele ainda detém.

Kalanick, no primeiro documento judicial em resposta ao processo, disse que a ação legal da Benchmark faz parte de um esquema maior para expulsá-lo da empresa que ele ajudou a fundar e tira o poder que é legitimamente seu. Ele também argumentou que a disputa legal deveria ser conduzida em meio a um processo de arbitragem e que a Corte de Chancelaria de Delaware, onde o processo foi apresentado, não tem jurisdição.

Está em questão uma mudança na estrutura do conselho realizada em 2016, que ampliou em três o número de diretores com direito a voto e garantiu a Kalanick o direito exclusivo de preencher esses assentos.

No processo, a Benchmark disse que Kalanick escondeu do conselho uma série de crimes, incluindo alegações de roubo de segredos comerciais envolvendo tecnologia de veículos autônomos. Além disso, alega má conduta de Kalanick e outros executivos em lidar com um estupro cometido por um motorista do Uber na Índia, quando pediu que o conselho do Uber lhe desse os assentos extra.