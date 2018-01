Tribunal francês multa Uber e executivos por serviço de transporte ilegal - Link - Estadão

Um tribunal francês multou o Uber em € 800 mil nesta quinta-feira, 9, por operar um serviço ilegal de transporte com motoristas não profissionais e fixou punições menores para dois executivos, no primeiro caso criminal do tipo na Europa.

O serviço Uber POP conectava clientes por meio de aplicativo com motoristas não profissionais usando seus próprios carros. A França suspendeu o serviço no ano passado após o governo tê-lo banido sob pressão de motoristas de táxi com licenças.

Foi a primeira vez que executivos da startup mais valiosa do mundo foram a julgamento, embora a empresa tenha se envolvido em muitas batalhas legais no processo de expansão para 60 países desde sua fundação em 2009.

O tribunal criminal de Paris mandou o Uber pagar € 400 mil, com a outra metade da pena em suspensão. Também declarou Pierre-Dimitri Gore-Coty, diretor para Europa, Oriente Médio e África do Uber, e Thibaud Simphal, diretor da empresa na França, culpados por práticas comerciais enganosas e serem cúmplices em operar um serviço de transporte ilegal.

Gore-Coty foi multado em € 30 mil e Simphal em € 20 mil. Em cada caso, metade da multa estava em suspensão.

O tribunal não seguiu recomendação do procurador de que fossem banidos de administrar uma empresa na França. Eles enfrentam, agora, uma possível sentença máxima de cinco anos na cadeia e multa de € 1,5 milhão.

O Uber POP foi declarado ilegal por tribunais na Itália e na Espanha, e tem recursos pendentes na Bélgica e na Holanda.