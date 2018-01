Tribunal proíbe serviços de transporte do Uber na Alemanha - Link - Estadão

FOTO: EFE FOTO: EFE

FRANKFURT – Um tribunal regional da Alemanha impôs nesta quarta-feira uma proibição valendo para todo o país contra serviços locais de transporte usando os aplicativos de smartphone Uber e uberPOP. O tribunal regional de Frankfurt disse que cada violação da decisão pelo Uber pode resultar em uma multa de 250 mil euros (US$ 264,8 mil).

Em setembro passado, o país europeu havia banido o serviço de operar localmente. Liminar da época afirmava que motoristas do Uber não tinham as licenças necessárias para trabalhar com transporte comercial de passageiros.

Em um post no seu blog oficial, o Uber afirmou também que manterá seus carros nas ruas da Alemanha enquanto responde na Justiça. “Tentar limitar a escolha das pessoas nunca parece uma boa ideia. Não se pode frear o progresso”, dizia um post publicado pelo Uber na época. Na época, ela disse que continuaria suas operações em toda a Alemanha.

A ação que resultou na liminar foi iniciativa da Taxi Deutschland, um consórcio de empresas de táxi baseado em Frankfurt e que opera em várias grandes cidades da Alemanha. A Taxi Deutschland conta com seu próprio aplicativo de pedido de táxis para smartphones.

O Uber, que se expandiu rapidamente de São Francisco para cerca de 150 cidades ao redor do mundo, tem enfrentado batalhas regulatórias e liminares desde seu princípio. A prefeitura de São Paulo é uma de muitas administrações que estuda banir o aplicativo.

/REUTERS