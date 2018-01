Trocar a tela do novo iPhone X vai custar US$ 279 nos EUA - Link - Estadão

AFP PHOTO / Josh Edelson Em evento na sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, Tim Cook lançou o novo iPhone X.

Quem se descuidar ao usar o iPhone X, que custará US$ 999 nos EUA, vai precisar gastar mais: a Apple divulgou que o preço para trocar a tela do novo smartphone será de US$ 279.

É mais do que o dobro do valor pago, nas lojas da empresa, para trocar a tela de um iPhone 6 (US$ 129), e 65% a mais do que a do iPhone 8 (US$ 169).

Há motivos para isso: além da tela do novo iPhone praticamente cobrir toda a frente do aparelho, ela é feita de OLED (diodo emissor de luz orgânico, em inglês). Segundo a consultoria KGI Securities, cada tela custa US$ 125 à Apple.

O iPhone X ainda não tem data nem preço definido para o Brasil – segundo a Apple, o aparelho chega ainda em 2017. Nessa sexta-feira, 27, lojas online e operadoras começaram no País a pré-venda do iPhone 8 e 8 Plus – os aparelhos são vendidos a partir de R$ 4 mil por aqui e chegam às lojas na próxima sexta-feira, 3.