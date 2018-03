Reuters Império da Amazon rendeu a Jeff Bezos fortuna de US$ 68,6 bilhões

As ações da Amazon estendem as perdas do pregão da última quarta-feira logo na abertura do mercado em Nova York nesta quinta-feira, 29. Trata-se de uma reação às críticas públicas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou nesta quinta-feira, em seu perfil no Twitter, que a empresa de Jeff Bezos não paga impostos locais e estaduais e está tirando varejistas do mercado. Às 10h36, a ação da companhia cedia 2,05%; ao meio-dia, as ações eram negociadas a US$ 1,4 mil, com queda de 1,03%.

Trump atacou publicamente a empresa com uma lista de reclamações, uma dia depois que o site de notícias Axios reportou que Trump quer controlar o crescente poder da varejista usando leis federais antitruste, o que fez a empresa perder US$ 31 bilhões em valor de mercado num único dia.

“Eu expus minhas preocupações com a Amazon muito antes da eleição. Diferente de outros, eles pagam pouco ou nenhum imposto a governos estaduais e locais, usam nosso sistema postal como seu garoto de entregas (causando tremendo prejuízo aos EUA), e estão tirando muitos varejistas do negócio!”, disse Trump em um publicação no Twitter nesta quinta-feira.

O fundador e presidente do conselho da Amazon, Jeff Bezos, é também é dono do jornal The Washington Post, que ganhou um prêmio Pulitzer no ano passado por sua investigação sobre as doações de Trump a caridade. A apuração descobriu que muitas das ações filantrópicas alegadas por Trump eram exageradas e frequentemente não eram doações para caridade.

O subsecretário de imprensa da Casa Branca, Raj Shah, contudo, rejeitou a ideia de que as críticas de Trump se devem a um profundo ressentimento pessoal com a empresa. Ele também reiterou que Trump não está fazendo mudanças de políticas específicas. “Há uma série de propostas que tramitaram na Câmara e no Senado ou foram consideradas pela Câmara e pelo Senado. Ele apoiaria esses esforços”, disse ele.

As alegações de Trump sobre o pagamento de impostos estaduais e muncipais pela Amazon foram recebidas com ceticismo. Embora a empresa tenha sido criticada no passado por tentar burlar impostos estaduais sobre vendas, atualmente ela tem uma reputação de líder na coleta de tributos, que podem variar entre os Estados.

Perseguir legalmente a Amazon poderia afetar mais do que o preço da ação da empresa. A Amazon atualmente está no processo de estabelecer uma segunda sede, de 5 bilhões de dólares, o que poderia criar 50 mil empregos no local ainda a ser escolhido. Em janeiro, a empresa reduziu a lista de possíveis locais para 20 regiões metropolitanas.

Além de entregas de produtos em todo país, os serviços da Amazon incluem streaming de vídeo, uma assistente digital conhecida como Alexa e programas de pagamento online.