Turquia bloqueia acesso à Wikipédia - Link - Estadão

AP Photo/Eric Risberg Para governos vizinhos, a Turquia está limitando a liberdade de expressão

A Turquia bloqueou oficialmente a enciclopédia online Wikipédia. A informação foi divulgada e confirmada pelo órgão regulador das telecomunicações neste sábado, 29, citando uma lei do país que permite proibir acesso a sites considerados obscenos ou que sejam uma ameaça real à segurança nacional.

A ação deve preocupar ainda mais os grupos de direitos humanos e aliados ocidentais da Turquia, que afirmam que o governo do país restringiu acentuadamente a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais na repressão que se seguiu ao fracasso do golpe do ano passado.

"Depois de análise técnica e consideração jurídica, uma medida administrativa foi tomada para este site (Wikipedia.Org)", afirmou o órgão de controle de telecomunicações BTK em um comunicado em seu site.

O órgão citou uma lei que lhe permite bloquear o acesso a páginas individuais ou sites inteiros para a proteção da ordem pública, da segurança nacional ou do bem-estar do público.

O regulador deve submeter tais medidas a um tribunal dentro de 24 horas. O tribunal tem então dois dias para decidir se a proibição deve ser mantida.