Regis Duvignau/Reuters Twitter está entre as redes sociais mais usadas no mundo

A rede social Twitter voltou a crescer em número de usuários depois de passar um trimestre estagnada: ontem, a empresa revelou que encerrou o mês de março de 2018 com 336 milhões de usuários em todo mundo – 6 milhões a mais do que tinha ano final de dezembro de 2017.

A empresa também apresentou bons números financeiros no balanço do primeiro trimestre de 2018, apresentando lucros pelo segundo trimestre seguido. Entre janeiro e março de 2018, a empresa registrou seus maiores ganhos como empresa de capital aberto na história, lucrando US$ 60,977 milhões. O resultado superou as expectativas do mercado tanto em valores de lucros, quanto de receitas e números de usuários.

A rede social liderada por Jack Dorsey aumentou em 21% o faturamento entre janeiro e março na comparação com o mesmo período do ano anterior, passando para US$ 665 milhões. A estimativa dos analistas era que a receita da empresa crescesse 10%, chegando a US$ 607 milhões.

Privacidade. Apesar dos bons resultados, porém, as ações do Twitter caíram 2,36% no pregão de ontem da bolsa de valores de Nova York, sendo negociadas no final do dia a US$ 29,75. Isso aconteceu porque, em suas previsões para os próximos meses, a empresa afirmou que seu negócio pode ser impactado pela nova lei de proteção de dados europeia (GDPR, na sigla em inglês).

A regulação entra em vigor em 25 de maio. Ela dará mais controle aos cidadãos europeus sobre o uso de seus dados pessoais para propaganda direcionada e pode afetar o interesse de anunciantes em utilizar a plataforma.