Twitter completa 10 anos entre altos e baixos - Link - Estadão

Nesta segunda-feira, 21, o Twitter completou 10 anos de existência. E tudo começou com um tweet de Jack Dorsey, um dos fundadores e hoje presidente-executivo da rede social, que na época se chamava “twttr”. A ideia inicial da plataforma era funcionar como um serviço de podcasts, mas logo o site foi explorar o segmento de microblog com o diferencial de que só era possível escrever mensagens com até 140 caracteres.

just setting up my twttr — Jack (@jack) 21 de março de 2006

A plataforma que a princípio era mais utilizada para conversar curtas entre usuários, se popularizou à medida que companhias e personalidades passaram a utilizá-la para se comunicar na internet. Dessa forma, artistas como a cantora Katy Perry, recordista em número de seguidores com 84 milhões, passaram a ter uma ferramenta simples e eficiente para ganhar visibilidade e conquistar mais fãs. Sob outra perspectiva, fãs puderam entrar em contato mais direto com seus artistas favoritos. O cantor americano Justin Bieber, por exemplo, foi mencionado mais de 943 milhões de vezes.

A rede social inovou ao criar o modelo de medir audiência e acompanhar serviços, assuntos e eventos por meio da famosa hashtag, que foi adotada até por plataformas concorrentes. De acordo com o Twitter, o evento mais evento mais tuitado foi a final da Copa do Mundo de 2014, que motivou a geração de 618.725 tweets por minuto durante a transmissão do jogo em que a Alemanha derrotou a Argentina. No mesmo ano, a apresentadora americana Ellen DeGeneres fez uma selfie que se tornou o tweet mais compartilhado da história do site: 3,3 milhões de retweets e 2,1 milhões de curtidas.

Após uma década, no entanto, a rede de interesses está estagnada em 320 milhões de usuários ativos por mês, não gera lucro e tem perdido valor de mercado nos últimos meses, de acordo com os últimos resultados financeiros da empresa, que abriu capital dois anos atrás. Na época da abertura de capital, as ações da empresa chegaram a US$ 69, mas ao longo do tempo tiveram queda acentuada, atingindo menos de US$ 17 no dia do aniversário da empresa.

Para reverter este cenário, a plataforma passou por algumas mudanças, com a inclusão de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, a partir do aplicativo Periscope, que foi adquirido no ano passado. A ideia de Dorsey é que o Twitter seja mais uma plataforma de interesses do que uma rede social. Para isso, o site começou a utilizar algoritmos para mostrar primeiro mensagens mais relevantes compartilhadas na plataforma e a oferecer um serviço de curadoria editorial para destacar temas relevantes no momento, chamado de “Moments”