Twitter compra startup de inteligência artificial Magic Pony por US$ 150 milhões - Link - Estadão

O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 20, que comprou a startup Magic Pony por US$ 150 milhões. A empresa, criada há apenas 18 meses, é especializada em usar inteligência artificial para aprimorar a qualidade de imagens, vídeos e até mesmo de transmissões ao vivo. Com isso, o serviço de microblogs volta a entrar no mercado de inteligência artificial e se torna mais competitivo no setor de vídeos ao vivo com outras redes sociais.

Em post publicado no blog oficial do Twitter, o CEO Jack Dorsey afirmou que a empresa se junta a outra aquisições feitas pela rede social de microblogs feitas em 2014 e em 2015, quando a empresa comprou outras startups de inteligência artificial. Com a compra desta nova startup, o Twitter pretende usar a tecnologia oferecida para “aumentar a força da empresa e abrir possibilidades para o Twitter”, disse Dorsey.

A tecnologia oferecida pela Magic Pony é baseada em redes neurais. Ou seja: funcionários da empresa alimentam um computador com inúmeras imagens. A máquina, então, "aprende" padrões de imagens e consegue restaurar informações perdidas em imagens desfocadas ou borradas, por exemplo.

Em abril deste ano, a empresa fez uma demonstração com a tecnologia. O sistema de redes neurais conseguiu restaurar a foto de um rosto com problemas de qualidade. Em outro momento, o sistema conseguiu gerar automaticamente uma imagem de uma parede de tijolos.

Reprodução A imagem da direita foi criada pelo sistema da Magic Pony após ser "alimentado" com a imagem da esquerda

Apesar do valor da compra não ter sido divulgado, fontes ouvidas pelo site de tecnologia Techcrunch afirmam que o Twitter pagou cerca de US$ 150 milhões pela startup. O valor é justificado com a velocidade oferecida pelo sistema da Magic Pony. De acordo com a empresa, o serviço de inteligência artificial pode ser empregado em "smartphones e computadores".

Segundo o Twitter, os funcionários da empresa serão realocados na rede social com o objetivo de promover soluções inteligentes para a companhia.