Twitter cresce pouco em receita e em número de usuários - Link - Estadão

A receita do Twitter no último trimestre subiu 19,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de US$ 502,4 milhões, para US$ 602 milhões, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 26. O resultado ficou abaixo da estimativa média de analistas que esperavam receita de US$ 606,8 milhões. Trata-se do crescimento mais lento na receita trimestral desde a abertura de capital da empresa em 2013.

A luta do Twitter para conseguir usuários permanece apresentando resultados modestos: a empresa conquistou apenas 3 milhões de novos usuários, passando de 310 milhões no primeiro trimestre, para 313 milhões no segundo trimestre. "Claramente, a recuperação ainda é um trabalho em andamento e a questão de se ser uma plataforma para uma audiência de massa versus uma audiência de nicho precisa ser respondida", disse James Cakmak, analista da Monness, Crespi, Hardt & Co, à agência Reuters.

A empresa passa por uma fase conturbada, com crescimento de usuários estagnado e disputa com concorrentes de rápido crescimento, como Snapchat e Instagram. "Fizemos muitos progressos nas nossas prioridades neste trimestre", disse o presidente-executivo Jack Dorsey, em comunicado. "Continuamos focados em melhorar o nosso serviço para torná-lo rápido, simples e fácil de usar."

Por outro lado, a rede social registrou prejuízo 21,5% menor no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de US$ 136,6 milhões para US$ 107,2 milhões.

O balanço financeiro não foi bem recebido por investidores. Após a divulgação, as ações dos Twitter tiveram queda de 10% na negociação pós-fechamento do mercado na bolsa de Nova York, sendo negociadas por US$ 16,65 cada.

