Twitter ganha 4 milhões de usuários, mas prevê primeiro lucro da história - Link - Estadão

Twitter abandona os 140 caracteres originais. Rede passa a testar um limite de 280.

O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 26, que superestimou seu número de usuários nos últimos três anos. A revelação foi feita durante a divulgação dos resultados financeiros para os meses entre julho e setembro deste ano. Mesmo com a revisão, a empresa apresentou baixo crescimento: ao todo, o Twitter hoje soma 330 milhões de usuários mensalmente ativos – só 4 milhões a mais do que tinha no fim de junho.

A alta é resultado das perspectivas que o Twitter anunciou junto aos resultados. A companhia liderada por Jack Dorsey espera registrar lucro pela primeira vez na história no quarto trimestre deste ano.

No terceiro trimestre, a rede social teve receita de US$ 590 milhões, 4% a menos do que os US$ 616 milhões registrados há um ano. Segundo o Twitter, a redução se deve ao fechamento de um produto de publicidade.

No 3º trimestre, a empresa registrou prejuízo de US$ 21 milhões – menor que os US$ 103 milhões registrados há um ano. A meta da companhia é continuar cortando gastos e atrair novos usuários.

Os 14 fatos mais importantes da história do Twitter











Foto: Reprodução Em 21 de março de 2006, o atual presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey, publicou a primeira mensagem por meio do serviço. O Twitter foi criado por Dorsey, em conjunto com os desenvolvedores Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass. Foto: Divulgação O ponto de inflexão para a popularidade do Twitter aconteceu em março de 2007, durante South by Southwest (SXSW), um dos principais festivais de economia criativa do mundo. Nesse período, o uso da rede social aumentou de 20 mil mensagens por dia para 60 mil tuítes por dia. A rede social ainda levou o prêmio da SXSW na categoria blog. Foto: Reprodução Em agosto de 2007, o marcador (#), conhecido como hashtag, estreou na rede social. A ideia foi proposta pelo usuário Chris Messina, que sugeriu o uso do símbolo para agregar mensagens em torno de um único tema. Foto: Divulgação Ao longo de 2010, o Twitter lançou uma série de recursos para monetizar a plataforma. Eles permitem aos anunciantes promover um tuíte, um assunto ou uma conta, que podem ser acessados por qualquer usuário. Foto: Tetue/Flickr O agregador de mídias sociais TweetDeck, que auxilia a gerenciar e publicar tuítes e mensagens em outras redes sociais, foi adquirido pelo Twitter em maio de 2011, por um valor estimado entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões. Foto: Reuters O Twitter chegou a 100 milhões de usuários ativos por mês no mundo inteiro em setembro de 2011. Foto: NYT O serviço de compartilhamento de vídeos curtos de até 6 segundos Vine foi criado em junho de 2012. A startup foi comprada pelo Twitter em outubro do mesmo ano, já sinalizando o interesse da rede social em abrigar cada vez mais vídeos. Foto: Reuters Após pouco mais de um ano, a rede social dobrou o número de usuário ativos por mês no mundo, chegando a 200 milhões em dezembro de 2012. Foto: Reuters No dia 7 de novembro de 2013, o Twitter abriu capital na Bolsa de Nova York. Durante o pregão, o valor da ação passou de US$ 26 para US$ 44,90, o que avaliou a empresa em cerca de US$ 31 bilhões. Foto: Reprodução Emojis de vassoura, saleiro e cupcake podem integrar a lista de emojis. Foto: Divulgação A rede social lançou em março de 2015 o aplicativo Periscope, que permite a transmissão de vídeos ao vivo através de dispostivos móveis. Junto com o Vine, o Periscope se tornou uma das principais apostas para alavancar a audiência do Twitter. Foto: Reuters A rede social começou a apresentar crescimento do número de usuários mais lento do que o esperado, o que derrubou as ações da empresa. Desde outrubro de 2015, o Twitter não divulga a quantidade de usuários ativos por mês que, na época, ficou estacionada na marca de 320 milhões. Foto: Divulgação A rede social não é tão intuitiva para novos usuários, o que tem impedido seu crescimento. Para atrair uma nova audiência, em outubro de 2015, o Twitter anunciou o recurso Momentos, que possibilita que qualquer pessoa acompanhe os conteúdos mais relevantes do momento, sem ter que seguir outros usuários.

Mudanças. Nos últimos meses, a empresa ganhou uma nova relevância ao se tornar o principal meio de comunicação do presidente norte-americano Donald Trump. Além disso, o Twitter tem investido em uma série de eventos ao vivo, incluindo transmissões de shows, notícias e eventos de esportes.

A empresa também tem promovido mudanças radicais em sua estrutura -- a principal delas foi estender seu clássico limite de 140 caracteres por mensagem para 280 caracteres, tentando fazer as pessoas se expressarem melhor.

A mudança para expandir o tamanho dos tuítes é uma medida drástica tomada pela empresa, mas que tem antecedentes: nos últimos dois anos, após o retorno do cofundador Jack Dorsey ao cargo de presidente executivo em outubro de 2015, a empresa parou de contar os caracteres de links e imagens dentro dos tuítes, bem como o nome de outros usuários, para dar mais "espaço" aos seus usuários.

As novidades provocaram a ira dos usuários, em críticas que foram rebatidas por Dorsey, dizendo que o limite de 140 caracteres era para sempre. Agora, a empresa se prepara para as críticas. "Entendemos que muitos de vocês que estão tuitando há anos têm ligação emocional com 140 caracteres", disse a empresa. "Mas tentamos isso, vimos seu novo poder e acreditamos nesse novo, ainda breve, limite."

Hoje, o Twitter precisa crescer para conseguir aumentar suas vendas de publicidade e seu alcance entre usuários – algo que não tem sido apresentado nos últimos trimestres. Nos últimos dois anos, a empresa ganhou apenas 24 milhões de usuários, perdendo relevância e espaço para rivais como o Instagram.