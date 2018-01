Twitter cria versão para usuários com pacotes de dados reduzidos - Link - Estadão

AFP/Josh Edelson Empresa está tentando ganhar usuários; hoje, Twitter tem 319 milhões de contas ativas

O Twitter lançou na quarta-feira, 5, uma nova versão para dispositivos móveis de sua rede social, voltada para usuários que têm planos de dados reduzidos ou se conectam à internet apenas esporadicamente. A expectativa da empresa com o Twitter Lite – nome da nova versão – é captar usuários em mercados emergentes, fora dos Estados Unidos.

Ao contrário da versão tradicional da rede social para dispositivos móveis, que roda em um aplicativo autônomo, o Twitter Lite será executado a partir de um navegador de internet, mas com aparência e funcionalidade parecidas com às do aplicativo, segundo uma visualização mostrada à Reuters. Com a nova versão, a empresa diz que pode reduzir em até 70% o consumo de dados de internet de seus usuários.

O lançamento vem na esteira de produtos similares de outras empresas de tecnologia dos EUA. O Facebook lançou o Facebook Lite em 2015 e na terça-feira, o Youtube, da Alphabet, lançou um aplicativo móvel projetado para a Índia.

O Twitter, com sede em São Francisco, está atrás dessas empresas na construção de uma base de usuários. Ele tinha 319 milhões de usuários ativos médios mensais no final do ano passado, um aumento de 4% ano-a-ano, mas ainda uma fração dos 1,9 bilhão de usuários do Facebook.