Twitter faz investimento de US$ 70 milhões no SoundCloud - Link - Estadão

O Twitter investiu cerca de US$ 70 milhões no serviço de músicas SoundCloud, disse o site de tecnologia Re/code, citando pessoas familiarizadas com o acordo.

O Twitter confirmou o investimento, mas não deu detalhes financeiros.

"Mais cedo neste ano nós fizemos um investimento no SoundCloud por meio da Twitter Ventures, para ajudar a apoiar alguns de nossos esforços com criadores", disse o presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey.

O SoundCloud, plataforma que permite que pessoas publiquem e compartilhem músicas e outros arquivos de áudio, confirmou que o Twitter fez o investimento.

O investimento do Twitter foi parte de uma rodada de financiamentos que deve estar na faixa de US$ 100 milhões, o que avaliaria o SoundCloud em cerca de US$ 700 milhões, disse o Re/code.