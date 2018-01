Twitter tem estreia tímida no esporte ao vivo - Link - Estadão

Leia mais Twitter lança app para streaming de vídeos

O Twitter conquistou uma audiência média de 243 mil espectadores na sua estreia na transmissão ao vivo de partidas esportivas. Na última quinta-feira, a rede social transmitiu a vitória do New York Jets sobre o Buffalo Bills na liga dos Estados Unidos de futebol americano (NFL), no primeiro passo de uma estratégia da rede social para se manter relevante para anunciantes e usuários.

Ao todo, 2,3 milhões de usuários únicos sintonizaram a transmissão do Twitter em algum momento do jogo – uma pequena fração do total de 48,1 milhões de espectadores que o jogo teve na televisão. Na média, 15,7 milhões de espectadores acompanharam toda a partida através da TV e dos streamings oficiais da NFL. A partida é a primeira de 10 jogos que o Twitter transmitirá nesta temporada da NFL – todas as partidas serão realizadas às quintas-feiras. Segundo o site norte-americano Recode, o Twitter pagou US$ 10 milhões pelos direitos de transmissão na web das partidas.

Pelo acordo, o Twitter poderá vender anúncios locais entre os intervalos dos jogos, mas não poderá fazer campanhas em escala nacional, que ocupam cerca de 85% do tempo de propaganda durante os jogos. Os anúncios em rede nacional ficarão com as emissoras NBC e a CBS.

Apesar dos números frustrantes, a transmissão do Twitter foi elogiada por usuários e por especialistas de mídia dos Estados Unidos, dizendo que a iniciativa pode ajudar o Twitter a manter sua relevância como central para vídeos ao vivo.

Nos últimos tempos, a rede social tem tido baixo crescimento de usuários, e transmitir os jogos da NFL pode ajudá-la a manter a atenção dos anunciantes nos Estados Unidos, diminuindo a distância para rivais como Google e Facebook. Neste primeiro jogo, empresas como AB InBev, Ford, Bank of America e a operadora Verizon estiveram entre os anunciantes que veicularam propagandas durante a transmissão do Twitter.

Para Victor Pineiro, vice-presidente da agência de mídias sociais da Big Spaceship, o acordo com a NFL pode reacender o interesse das marcas no Twitter, mesmo com a estreia abaixo do esperado. “Ainda vemos uma grande chance nisso”, disse Pineiro.

Já Edithann Ramey, vice-presidente de marketing de uma cadeia de restaurantes e bares de Dallas, acredita que as transmissões ao vivo podem ser utilizadas pelas marcas para entrar na “conversa dos usuários” sobre as partidas. “Foi bastante intrigante para nós participar do que está rolando na linha do tempo dos usuários”, disse Ramey.

Além disso, a estratégia da empresa pode acompanhar uma tendência recente nos Estados Unidos: a dos usuários que trocam a TV paga pela internet.

Segunda chance. O Twitter, no entanto, não é a primeira empresa de tecnologia a apostar nas transmissões ao vivo de jogos da NFL. Em outubro do ano passado, o Yahoo exibiu ao vivo em seu site a partida entre Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills.

A partida teve uma média de 2,36 milhões de espectadores ao longo da transmissão, que teve ao todo 15,2 milhões de visitantes únicos.

A diferença, no entanto, é que o jogo transmitido pelo Yahoo não foi televisionado pela TV aberta norte-americana, e a transmissão era iniciada automaticamente assim que o usuário acessava o site do Yahoo.