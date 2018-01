Twitter tem ritmo de crescimento mais baixo desde 2013 - Link - Estadão

REUTERS

O Twitter divulgou seus resultados trimestrais e demonstrou receita melhor que o esperado por analistas, em um momento em que a rede social pressiona a entrada de renda por meio de publicidade paga. A receita da empresa baseada em São Francisco cresceu 68%, chegando a US$ 502,4 milhões (equivalente a R$ 1,6 bilhão).

Em paralelo, o número de usuários mensais ativos do site – fator de suma importância quando se fala de empresas de redes sociais – continuou a crescer, mas no ritmo mais lento já observado desde que a companhia abriu capital na Bolsa de Nova York (NYSE) em 2013. Foi o suficiente para que suas ações caíssem 7% após a publicação dos resultados.

“Não esperamos ver um crescimento significativo de usuários mensais ativos até que passemos a atingir o mercado de massa”, disse o diretor financeiro do Twitter, Anthony Noto. Atualmente, são 304 milhões de usuários, um acréscimo de 2 milhões em relação ao primeiro trimestre deste ano.

“Isso é inaceitável e não estamos felizes com isso,” disse Jack Dorsey, cofundador que assumiu a chefia do Twitter no primeiro dia do mês de julho, após a saída de Dick Costolo do cargo.

