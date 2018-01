Twitter vai cortar 8% do total de funcionários no mundo - Link - Estadão

REUTERS

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 13, que vai demitir até 336 funcionários ou 8% de sua força de trabalho global. O corte faz parte de um plano para tornar sua operação mais eficiente, enquanto a empresa encontra novas formas de aumentar a receita.

As demissões foram anunciadas cerca de uma semana depois que o cofundador do serviço de microblog, Jack Dorsey, foi anunciado como novo CEO do Twitter, no lugar de Dick Costolo.

De acordo com informações do Twitter, a empresa vai gastar entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões com as demissões e entre US$ 5 milhões e US$ 15 milhões com a reestruturação.

A empresa tenta retomar o crescimento após os resultados divulgados em julho mostrarem um aumento mais lento do número de usuários mensais do serviço desde que o Twitter abriu capital, em 2013. Recentemente, o microblog adotou uma série de mudanças, como conversas via mensagem privada com mais de 140 caracteres, para atrair novos usuários.

Uma das principais causas da crise que atinge o Twitter, além da fraca receita registrada nos últimos meses, é a alta recorrência de problemas éticos que envolvem direitos autorais e pirataria com o app Periscope, além da lentidão em punir usuários que praticam crimes virtuais dentro da rede.

A empresa vai anunciar os resultados de terceiro trimestre em 27 de outubro.

