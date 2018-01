Twitter vende unidade de negócios para o Google - Link - Estadão

Valor da aquisição do Fabric pelo Google não foi revelado pelas empresas

O Google anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai comprar diversas plataformas do Twitter – a principal delas é o Fabric, uma plataforma de apoio a desenvolvedores de aplicativos criada pela rede social em 2014. O valor da transação não foi divulgado pelas duas empresas.

Hoje, o Fabric tem 2,5 bilhões de usuários espalhados em 580 mil aplicativos – entre as funções permitidas pelo Fabric, está a de criar uma nova conta em um aplicativo a partir das informações de conta do usuário no Twitter.

Além do Fabric, o Google também está adquirindo serviços como o Crashlytics, um sistema de informações de erros, o Answers, aplicativo de análise de dados, e o sistema Digits, serviço de autenticação de contas com auxílio de mensagens de texto. Segundo texto publicado no blog do próprio Fabric, o time todo de desenvolvimento da empresa será transferido para a divisão de Produtos para Desenvolvedores do Google.

De acordo com texto publicado no blog do Twitter assinado pelo presidente executivo da empresa, Jack Dorsey, a venda para o Google está baseada na "decisão de focar nos nossos produtos principais para melhor posicionar o Twitter no mercado para crescimento de longo prazo." Ao repassar a plataforma para o Google, o Twitter consegue resolver um problema: se livrar dos custos de manutenção do Fabric sem necessariamente deixar os desenvolvedores de aplicativos na mão.

Para Francis Ma, gerente de produto do Firebase, principal plataforma de apoio do Google a desenvolvedores de aplicativos, a união com o Fabric é parte de "um esforço de longo prazo para entregar o melhor kit de funcionalidades para desenvolvedores de aplicativos no iOS, Android e também para a web."