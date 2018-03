Kai Pfaffenbachy/Reuters Na Alemanha, Uber só trabalha com motoristas de táxi e de limousines

O aplicativo de carona paga Uber disse que deixou de lado um recurso na mais alta corte da Justiça da Alemanha para retomar a modalidade UberPOP do serviço. A empresa justificou que mudou sua estratégia no país para trabalhar apenas com motoristas licenciados.

O Uber foi forçado a suspender a versão POP em vários países da Europa, como Alemanha, França, Itália, Espanha e Bélgica. Essa versão do serviço permitia que motoristas comuns pudessem dirigir pelo aplicativo mesmo sem licença para tanto, tal qual acontece nos Estados Unidos e no Brasil.

"Nossa estratégia na Alemanha mudou há algum tempo, por isso estamos abandonando o recurso", disse uma porta-voz da empresa. "Hoje, nós só trabalhamos com parceiros de táxi e motoristas de limousines."

O Uber afirmou que continua investindo na Alemanha e prometeu cooperar com órgãos reguladores, empresas de transporte público e montadoras para resolver problemas como trânsito e poluição.