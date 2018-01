'Uber chinês' pagou US$ 600 milhões em dinheiro pela brasileira 99 - Link - Estadão

Reuters Do outro, o aplicativo de transportes 99. Lançado como um rival da EasyTaxi, a 99 conseguiu crescer e se adaptar aos novos tempos do transporte urbano, sendo um rival à altura para o Uber no Brasil. Além disso, recebeu duas das maiores rodadas de investimento da história no País, de nomes como SoftBank e Didi Chuxing.

O aplicativo de transporte chinês Didi Chuxing pagou US$ 600 milhões em dinheiro pela startup brasileira 99 e vai investir outros US$ 300 milhões na operação da companhia, segundo apurou o Estado com fontes próximas às negociações. Com o acordo, a 99 supera um valor de mercado estimado de US$ 1 bilhão, o que faz da startup o primeiro "unicórnio" -- apelido dado às startups que superam essa cifra -- conhecido no Brasil.

A aquisição corresponde a 100% da companhia, que foi fundada em 2012 pelos empreendedores Paulo Veras, Renato Freitas e Ariel Lambrecht -- antes do acordo, a Didi tinha 45% de participação na 99. Os cofundadores e convidados celebram o acordo na noite dessa quarta-feira, 3, em uma festa na sede da 99, na zona Sul de São Paulo, com direito a uma série de unicórnios infláveis espalhados pelo escritório, como pode ser visto em uma foto publicada por Freitas em seu perfil no Facebook:

Após informações sobre o acordo vazarem ontem, a Didi e a 99 confirmaram a aquisição na tarde desta quarta-feira, 3. As companhias, no entanto, não confirmam o valor da operação. Segundo o comunicado, a aquisição é fruto da parceria entre as duas empresas, que começou com o aporte de US$ 100 milhões da Didi na 99 em janeiro de 2017.

"As equipes de Didi e 99 trabalham em profunda parceria. Esse novo nível de integração trará para a região um serviço de mobilidade ainda mais acessível", afirmou, por meio de nota, o fundador da Didi, Cheng Wei. "A globalização é uma prioridade estratégica para a Didi."

Fundada em 2012, a Didi Chuxing se estabeleceu no mercado asiático após uma série de consolidações, em negociações que envolveram até a compra, por US$ 7 bilhões, do negócio local do Uber na China, em agosto de 2016. Paralelamente a isso, conquistou investidores do porte da Apple e dos japoneses da SoftBank. Hoje, a Didi tem mais de 21 milhões de motoristas conectados ao seu aplicativo na China.

Segundo fontes próximas às negociações, a empresa já comunicou aos funcionários que Peter Fernandez seguirá como presidente executivo da 99, após a aquisição. Ainda não está claro, porém, qual será o papel dos cofundadores da 99 no negócio a partir de agora -- o cofundador Paulo Veras era, até o momento, o presidente do conselho do aplicativo de transporte, enquanto Renato Freitas e Ariel Lambrecht não tinham atuação ativa na companhia.

Também em nota, Fernandez ressaltou os benefícios da aquisição para ambas as empresas. "Estamos confiantes de que fazer parte da Didi Chuxing aumentará enormemente a nossa capacidade de expandir nossos serviços", disse. "Teremos mais força para melhorar a vida de usuários, motoristas e das cidades."

Expansão. Com a compra da 99, a Didi acelera seus planos de expansão na América Latina. A companhia chegou a fazer planos de lançar uma versão de seu aplicativo no México no primeiro trimestre de 2018, o primeiro país em que atuaria fora da China -- a Cidade do México é o terceiro maior mercado do rival Uber na América Latina, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, considerando o número de viagens. Contudo, a gigante chinesa mudou de planos após a evolução de seu relacionamento com a 99.

Segundo fontes próximas às empresas, o intercâmbio de desenvolvedores entre a brasileira e a chinesa é intenso desde o ano passado. Eles trocam melhores práticas e também tecnologias: a 99, por exemplo, já afirmou que pretendia incorporar alguns dos algoritmos do aplicativo da Didi em seu aplicativo oferecido no País. Com a aquisição, a Didi deve direcionar os investimentos previstos no lançamento de seu app na América Latina para a 99, que já possui uma marca reconhecida no Brasil, hoje o maior mercado de caronas na região.

Atualmente, a 99 tem mais de 300 mil motoristas e 14 milhões de passageiros conectados ao seu aplicativo, que permite chamar táxis e carros particulares, no Brasil. A empresa afirma estar presente em 400 cidades, sendo 30 delas com a modalidade de carona paga, o 99POP. Com a injeção de capital da Didi, a empresa deve acelerar a expansão do 99POP pelo Brasil e, em breve, por países da América Latina.